في قبضة رجال الأمن.. سقوط عصابات المخدرات والقات وأقراص التداول الطبي بعسير وجازان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إلى ذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (147) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.