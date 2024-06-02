في قبضة رجال الأمن.. سقوط عصابات المخدرات والقات وأقراص التداول الطبي بعسير وجازان

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير من إلقاء القبض على مجموعة من المتورطين في تهريب وتداول المواد المخدرة، وذلك في عدة عمليات أمنية نوعية ناجحة شملت ضبط كميات كبيرة من نبات القات والحشيش المخدر، إضافة إلى بعض الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي التفاصيل، فقد أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (30.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إلى ذلك أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (147) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
في سياق متصل قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه (71) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.