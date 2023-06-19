"الصناعة" تعلن أسماء الشركات المؤهَّلة للمنافسة على مواقع "أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة"

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الشركات الجديدة المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف للمواقع الثلاثة هي: رويال مايننغ جروب، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، شركة المصانع الكبرى للتعدين (اماك)، شركة أندين بريشوس ميتلز، شركة إنيرجي ترانزشن مانيرلز، شركة ستيبي قولد، شركة لوتس قولد، شركة موارد للتعدين، تحالف شركة الأرا السعودية فينشرز شركة التسنيم القابضة وشركة ساوث ويست بيناكيل، تحالف شركة سمو القابضة وشركة كويا سيلفر، إضافة إلى الشركات المتأهلة مسبقًا وفق أنظمة الوزارة، وهي: شركة باريك قولد تي7 المحدودة، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، يالمادين المحدودة، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف شركة الذهب والمعادن المحدودة، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار)، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة نورين للتعدين، وتحالف رويال رود، وشركة إم إس بي القابضة.