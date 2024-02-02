"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم المناطق تُصحب بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة بالرياض والشرقية ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة؛ تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.