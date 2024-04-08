"بطاقات العيد".. أروع التجارب والأنشطة الترفيهية بأقل التكاليف

أعلنت منصة "رسال" الرقمية، المتخصصة في تقديم حلول ميسرة ومبتكرة في الشراء، عن باقات من العروض والخصومات للسياح والزوار والمعتمرين من المواطنين والمقيمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتزامنا مع حملة "عيدكم هنا" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة مؤخرا، وذلك من خلال عدد من بطاقات العيد في كل من الرياض، وجدة، وأبها، والشرقية.
وتشمل بطاقات العيد المتعددة الوصول إلى خدمات النقل الخاصة، وأهم مشغلي خدمات الاتصالات، وتقديم العروض والخصومات في مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي، وتتيح تجربة ميسّرة وموفّرة للتسوق في عدد من متاجر الملابس والأزياء والعلامات التجارية المختلفة، وحتى الاحتياجات اليومية من مشتريات البقالة في عدد من المتاجر المشاركة، لتسهم في تقديم تجربة متكاملة تلبي كافة احتياجات الزائر.
وتهدف العروض والخصومات التي تقدمها "رسال" من خلال تطبيقها، أو موقعها على الانترنت (https://giftcards.resal.me/category/28)، بالشراكة مع "روح السعودية"، إلى التيسير على السياح والزوار من المواطنين والمقيمين، ومساعدتهم على تخطيط جدولهم اليومي وضبط مصروفاتهم من خلال تلك البطاقات المصممة خصيصًا لتلبية كافة الاحتياجات الشخصية والعائلية خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه الخصومات والعروض التي تقدمها بطاقات العيد من "رسال" ضمن شراكة استراتيجية مع "روح السعودية" لدعم مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعزيز السياحة الداخلية، والتيسير على المسافرين والزوار من المواطنين والمقيمين، في تخطيط رحلاتهم لقضاء العيد، والاستمتاع بالوجهات السياحية، والأنشطة الترفيهية التي تشهدها مدن المملكة المختلفة خلال عيد الفطر المبارك.