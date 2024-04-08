"بطاقات العيد".. أروع التجارب والأنشطة الترفيهية بأقل التكاليف

أعلنت منصة "رسال" الرقمية، المتخصصة في تقديم حلول ميسرة ومبتكرة في الشراء، عن باقات من العروض والخصومات للسياح والزوار والمعتمرين من المواطنين والمقيمين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتزامنا مع حملة "عيدكم هنا" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة مؤخرا، وذلك من خلال عدد من بطاقات العيد في كل من الرياض، وجدة، وأبها، والشرقية.