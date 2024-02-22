"خادم الحرمين" و"ولي العهد" يتلقيان تهنئة القيادة الإماراتية بذكرى يوم التأسيس

كما هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.