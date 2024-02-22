"خادم الحرمين" و"ولي العهد" يتلقيان تهنئة القيادة الإماراتية بذكرى يوم التأسيس

هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.