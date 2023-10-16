"فيديو طبخ وجبة لحم فوق محرّك السيارة".. "الخضيري": مزاعم جاهل فلا تصدقوه

وقال "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": "انتشر مقطع يزعم فيه أحد الجهلة طبخ وجبة لحم داخل ماكينة السيارة فوق المحرّك في أثناء السفر أو المشوار الطويل (بعد تغليفها بقصديرة)، مشيراً إلى خطأ هذه الطريقة وخطورتها على الصحة.