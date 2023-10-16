"فيديو طبخ وجبة لحم فوق محرّك السيارة".. "الخضيري": مزاعم جاهل فلا تصدقوه

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ من خطورة تصديق ما جاء في فيديو متداول عن طبخ وجبة لحم داخل ماكينة السيارة -فوق المحرّك- في أثناء السفر.
وقال "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": "انتشر مقطع يزعم فيه أحد الجهلة طبخ وجبة لحم داخل ماكينة السيارة فوق المحرّك في أثناء السفر أو المشوار الطويل (بعد تغليفها بقصديرة)، مشيراً إلى خطأ هذه الطريقة وخطورتها على الصحة.
وأوضح: "الوجبة ستكون متشبّعة بكربونات وعوادم محرّك السيارة وتمتلئ بالسموم المسرطنة مهما حاول عزلها عن أدخنة المحرّك، فلا تصدقوه".