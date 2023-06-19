ولي العهد يشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشُّح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

يُشار إلى أن هذا الحفل يقام ضمن إجراءات الترشُّح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م في الوقت الذي يحظى فيه الملف بدعم القيادة -حفظها الله-، وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، إضافة إلى دعم المجتمع السعودي.