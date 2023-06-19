ولي العهد يشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشُّح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

شارك أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض (المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي)، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.
يُشار إلى أن هذا الحفل يقام ضمن إجراءات الترشُّح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م في الوقت الذي يحظى فيه الملف بدعم القيادة -حفظها الله-، وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، إضافة إلى دعم المجتمع السعودي.