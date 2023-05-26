أمطارٌ رعدية على أجزاءٍ عِدّة من غرب وشمال غرب المملكة

يُشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المُتسلمة في مركز طقس العرب، إلى استمرار تأثر أجزاءٍ مُختلفة من غرب وشمال غرب المملكة السعودية، الآن، بتكوناتٍ من السحب الرُكامية، حيث تُشير ذات الصور إلى هطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة على مُرتفعات الباحة وشرق مكة المكرّمة، بما فيها الطائف، وصولاً لمُرتفعات المدينة المنوّرة بما فيها الأحياء الشمالية من المدينة المنوّرة.