طبعًا لا شيء إيجابيًا في غرق جدة.. كاتب سعودي: ولا أدري لمن أوجّه أصابع الاتهام بالمسؤولية

لا شيء إيجابيًا في غرق جدة

وفي مقاله "جدة والفانوس السحري!" بصحيفة "عكاظ"، يرفض "السليمان" الحديث عن أي إيجابية في السيول، ويقول: "قال معلّقًا على سؤال عن سبب تكرار الغرق رغم مشاريع تصريف السيول والأمطار: لنكن إيجابيين فهذه المشاريع منعت وقوع كارثة أكبر مما شهدته جدة الأسبوع الماضي! طبعًا لا شيء إيجابيًا في غرق الأنفاق وتحوّل بعض الشوارع إلى أنهر تجري فيها السيارات كالماء، ولا أحد ممن تضررت ممتلكاتهم وفزعت أرواحهم يشعر بالإيجابية في مثل هذه المواقف الصعبة والمشاهد المخيفة، فهناك مشكلات نتجت عن أخطاء وتقصير، والإيجابية الوحيدة المقبولة تكمن في الاعتراف بها وعلاجها والتعرّف على أسباب قصورها!".