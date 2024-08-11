"الممطرة" مستمرة وختام لمنازل الصيف الشديدة.. "الحصيني": اليوم أول "محننات الجمل"!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام الكليبين "اللاهوب الثاني" أو ما يُعرف عند البعض بـ"محننات الجمل"، والتي تعني أن "الجمل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين لشدة الحر إذا وافق دخوله حر شديد"؛ مشيرًا إلى أن "الكليبين" له منزلة واحدة هي "النثرة".
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مدة هذا الموسم 13 يومًا، يخف الحر قليلًا في الليل تدريجيًّا وخاصة في آخره، ليميل إلى الاعتدال إلى معتدل، وتزداد فيه نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، وتتكاثر الغيوم الممطرة -إن شاء الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وجنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية، وأحيانًا تمتد لنواحي المناطق الداخلية والشرقية والشمالية من المملكة.
وأضاف: يوافق دخول "الكليبين" هذا العام -وفقًا للمراصد العالمية- دخول كتلة هوائية حارة شبه قوية وهي الكتلة الحرارية الخامسة منذ دخول صيف هذا العام؛ فيما تستمر الحالة الممطرة الصيفية السائدة -إن شاء الله- على غرب وجنوب المملكة، وتمتد إلى سلطنة عمان واليمن والإمارات، إن شاء الله".
وأردف: "الكليبين يُعَد المنزلة السادسة من منازل الصيف وما قبل الأخيرة وآخر منازل الحر الشديد في الغالب، ومن علاماته أن تغور مياه الآبار، خاصة في المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار الصيفية، والسبب هو استهلاك المياه".