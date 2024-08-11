"الممطرة" مستمرة وختام لمنازل الصيف الشديدة.. "الحصيني": اليوم أول "محننات الجمل"!

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مدة هذا الموسم 13 يومًا، يخف الحر قليلًا في الليل تدريجيًّا وخاصة في آخره، ليميل إلى الاعتدال إلى معتدل، وتزداد فيه نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، وتتكاثر الغيوم الممطرة -إن شاء الله- على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة وجنوب وجنوب شرق الجزيرة العربية، وأحيانًا تمتد لنواحي المناطق الداخلية والشرقية والشمالية من المملكة.