"الجدعان": المملكة ملتزمة بمبادئ اتفاقية عودة العلاقات مع إيران ولا معوقات لتنويع الاستثمار معها

ولفت إلى أن ما شاهدناه من أحداث لبنك "سيليكون فالي" يقدم دروساً مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد الصدمات من هذا النوع وهو ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي.