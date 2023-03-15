"الجدعان": المملكة ملتزمة بمبادئ اتفاقية عودة العلاقات مع إيران ولا معوقات لتنويع الاستثمار معها

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ملتزمة بمبادئ اتفاقية عودة العلاقات مع إيران التي تقتضي احترام مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة والمبادئ السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ونستهدف استقرار المنطقة من خلال تحسين العلاقات مع دولة إيران كجارة للمملكة، لافتاً إلى أنه لا توجد معوقات تمنع تطبيع العلاقات وتنويع فرص الاستثمار بين الجانبين.
وأضاف الجدعان، خلال فعاليات #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي، أن منصات التواصل الاجتماعي لها دور بالغ الأهمية، ولابد أن نكون حاضرين بشكل جيد.
وحول أداء المنظومة المصرفية والقطاع المالي العالمي، أكّد الجدعان، ضرورة الإسراع في الهيكلة المطلوبة بالنسبة للقطاع المالي عالمياً.
ولفت إلى أن ما شاهدناه من أحداث لبنك "سيليكون فالي" يقدم دروساً مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد الصدمات من هذا النوع وهو ما نشاهده بوضوح في السوق السعودي.