دوريات الأمن في عدة مناطق تضبط 16 مخالفًا بحوزتهم حطب محلي للبيع

ضبطت دوريات الأمن في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، 16 مخالفًا لنظام البيئة؛ 7 مواطنين، و3 مقيمين من الجنسية الهندية، و5 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 11 مركبة.