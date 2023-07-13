جازان.. عملية تغيير مفصل تُنهي معاناة سبعينية مع كسر متفتت

وأوضحت "صحة جازان"، أنه بعد التشخيص تَبَيّن أن المريضة تعاني من كسر متفتت في مفصل المرفق الأيمن، وإصابة في العصب الوريدي، مع عدم تحريك كامل -تيبس كامل- في مفصل المرفق، وعدم التحريك الجزئي في الكف.