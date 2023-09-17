أساطير كرة القدم و30 ألف قطعة نادرة ونجوم المصارعة يُتحفون زوَّار موسم الرياض 23

تشهد الرياض كل عام حدثًا ضخمًا، تستعد من خلاله لإبهار العالم أجمع عبر موسم الرياض؛ إذ تستضيف السعودية أكثر من 100 فود تركس من الأشهر حول العالم، على أن يجتمعوا في منطقة واحدة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023م، بحضور أشهر النجوم بمختلف المجالات، الفنية والثقافية والرياضية، في متحف وتجربة CR7.
وفي التفاصيل، صمم CR7 حول شخصية كريستيانو رونالدو، بينما أُقيم متحف ليجيند لأساطير كرة القدم بأكثر من 30 ألف قطعة نادرة، إضافة إلى إقامة كأس موسم الرياض، وذلك بمشاركة الهلال والنصر، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم "كراون جول"، بمشاركة البطل العالمي جون سينا.
ويرافق موسم الرياض البطل العالمي مايك تايسون في نادي ملاكمة عالمي، يقام بالسعودية بالاشتراك معه، وتجربة 433 العالمية لأساطير الكرة، وحفل جوائز Global 433.. كل هذا وأكثر ضمن فعاليات موسم الرياض 2023م.
ووضعت القيادة الرشيدة -حفظها الله- خطتها لإبهار العالم أجمع بما يتم عرضه وإقامته خلال موسم الرياض لهذا العام؛ إذ تستعد لإطلاق أكبر الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والعالمية لأفضل وأعرق فنانين ونجوم العالم.
وتستعد الرياض لصناعة أوقات مميزة للزوار من خلال تقديم 33 عرضًا مسرحيًّا، ضمن أضخم وأكبر العروض المسرحية التي ستُقدَّم في تاريخ الفن؛ إذ تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير منطقة "بوليفارد وورلد"، بنسبة زيادة 40%، وتعد أضخم مشاريع موسم الرياض 2023م، وستضم أكبر منطقة تسوُّق شعبية بـ1180 محلاً تجاريًّا، و120 مطعمًا ومقهى، وعروضًا فنية متنوعة، وألعابًا ترفيهية مختلفة ومميزة، وإقامة أكبر منطقة ترفيهية متكاملة باسم "وندر جاردن"، وهي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، إضافة إلى مهرجان الفود تركس؛ إذ سيتم استضافة أكثر من 100 فود تركس من الأشهر حول العالم، إلى جانب معرض للسيارات الفاخرة على مساحة 150 ألف متر مربع، ويضم 1000 سيارة نادرة، ومعرض الألعاب (RTF). كما يضم الموسم حفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، وحفل جوائز "جوي أواردز".
ويضم موسم الرياض 2023م 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي: "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي، وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن تجارب جديدة، مثل "ليتل كريزي" المستوحاة من القصص الخيالية، و"خواتم قروفز ستي الشرقية العربية". وتضم "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة.
ويشهد الموسم أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، بجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.
يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، كشف عن استهداف موسم الرياض 2023م خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقرب من 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع.
وأعلن "آل الشيخ" احتضان المملكة العربية السعودية تجارب عالمية ضخمة في موسم الرياض هذا العام، بنسبة 60%، من أبرزها احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية عبر قلعة ديزني التي توجَد لأول مرة في هذا الموسم، و"هاوس أوف هايب"، وهي أكبر تجربة تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي.