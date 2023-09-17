أساطير كرة القدم و30 ألف قطعة نادرة ونجوم المصارعة يُتحفون زوَّار موسم الرياض 23

وتستعد الرياض لصناعة أوقات مميزة للزوار من خلال تقديم 33 عرضًا مسرحيًّا، ضمن أضخم وأكبر العروض المسرحية التي ستُقدَّم في تاريخ الفن؛ إذ تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير منطقة "بوليفارد وورلد"، بنسبة زيادة 40%، وتعد أضخم مشاريع موسم الرياض 2023م، وستضم أكبر منطقة تسوُّق شعبية بـ1180 محلاً تجاريًّا، و120 مطعمًا ومقهى، وعروضًا فنية متنوعة، وألعابًا ترفيهية مختلفة ومميزة، وإقامة أكبر منطقة ترفيهية متكاملة باسم "وندر جاردن"، وهي أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة على مساحة نصف مليون متر مربع، إضافة إلى مهرجان الفود تركس؛ إذ سيتم استضافة أكثر من 100 فود تركس من الأشهر حول العالم، إلى جانب معرض للسيارات الفاخرة على مساحة 150 ألف متر مربع، ويضم 1000 سيارة نادرة، ومعرض الألعاب (RTF). كما يضم الموسم حفل جوائز المؤثرين وصناع المحتوى (Concon)، وحفل جوائز "جوي أواردز".