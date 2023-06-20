توفر اختيار الفئة المستحقة.. "الزكاة" تحث على إخراج الزكاة عبر تطبيق "زكاتي"

وذكرت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، والذهب والفضة، والأسهم، والصناديق الاستثمارية، والعقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه عبر خوارزمية معينة، حيث ترتبط خدمة "زكاتي" بالأسعار العالمية للذهب والفضة، إضافةً إلى إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.