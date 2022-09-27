"منتدى آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية" يناقش أهم التحديات

وعرض "فقيها"، خلال الجلسة، المبادرات الوطنية للبيئة والسعودية الخضراء وتأثيرها على المدن، ومنها مراقبة جودة المياه السطحية والجوفية، وتنمية الغطاء النباتي في النطاق العمراني، ومراقبة الانبعاثات والصرف الصحي في المدن، وتحويل 94% من النفايات البلدية عن المردام، والقدرة على التنبؤ للظواهر البيئية والجوية.