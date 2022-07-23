وزارة الخارجية اليونانية: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور أثينا في 26 يوليو

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يوقّع الزعيمان عدداً من الاتفاقات الثنائية، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل. وقال مصدر دبلوماسي يوناني، إن الاتفاقات تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى.