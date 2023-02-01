"مقادير يا قلب العنا مقادير".. تكريم "صوت الأرض" في عاصمة الفن العربي

وكانت بدايته مع الفن حينما كان تلميذاً صغيراً وأسندت له المدرسة بأن يكون مقرئاً بالحفلات التي تقيمها لما يتمتع به من عذوبة صوته وموهبته، وكان لديه صديق يعزف على آلة العود مما جعل طلال يشترك معه في ليالي السمر مع أصدقائهم بالغناء.