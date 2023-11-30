روايات "صناعة السدو" ترويها أمهاتنا في الباحة.. سيف ومشط وميشع و3 أصناف

وأفاد أن هناك عمليات تحسينية تلحق بالسدو وهي عملية الخياط، وتهدف إلى تجميع قطعتي الجبة، فالجبة لا تُسدّى وصلة واحدة، بل وصلتين ثم تجمعان لاحقًا، ثم تزخرف منطقة الأكتاف بالخيوط الملونة، وتضاف إلى فتحتي الأكمام خيوط ملونة وتزين بكتلة ذات ألوان زاهية، مشيرًا إلى أن القائمين على السدو وعلى العمليات السابقة له هم من النساء الماهرات في ذلك، أما الخياط الذي يعد من لواحق السدو فهو من أعمال الرجال.