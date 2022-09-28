"الجلاجل" يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

رفع وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وقال "الجلاجل": سمو ولي العهد قائد ملهم وطموح يقود المملكة للتطوير الشامل والفريد الذي يجعلها في مصافّ الدول التي يشار إليها بالبنان، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونوّه بالدعم غير المسبوق الذي تحظى به القطاعات الصحية من سمو ولي العهد عبر رؤية 2030 للمملكة التي جعلتها تعيش عصرًا ذهبيًّا من التمكين؛ سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق سمو ولي العهد الأمين لإكمال المسيرة بالإنجازات والنجاحات.