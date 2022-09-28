"الجلاجل" يهنئ ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

ونوّه بالدعم غير المسبوق الذي تحظى به القطاعات الصحية من سمو ولي العهد عبر رؤية 2030 للمملكة التي جعلتها تعيش عصرًا ذهبيًّا من التمكين؛ سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق سمو ولي العهد الأمين لإكمال المسيرة بالإنجازات والنجاحات.