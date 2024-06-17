"الإفتاء": إتمام أكثر من 420 ألف فتوى عبر الهاتف والواتساب لخدمة ضيوف الرحمن

كشفت الإدارة العامة للإفتاء بـالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن تلقيها وإتمامها أكثر من 310 آلاف اتصال وفتوى تتعلق بمسائل الحج، كما بلغ عدد الرسائل التي تمت الإجابة عليها من خلال تطبيق (الواتساب) 110 آلاف؛ مشيرة إلى أن ذلك مما تم عرضه على سماحة مفتي عام المملكة، وما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى.