"مكافحة الفساد": إيقاف ضباط صف بالدفاع والحرس ومقيمين وموظفي بنوك في مخالفات وقضايا تزوير وتحويلات خارجية

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاث مئة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية، وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي. ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسع مئة وواحدًا وثمانين ألف ريال.