«أرماح الرياضية» تستحوذ على مركز رياضي نسائي وتستحدث فئة بي_فت ستوديوز

في إطار سعيها لتوسعة نشاطها واستيعاب الإقبال المتزايد من جانب عملائها في الأندية النسائية، أعلنت شركة أرماح الرياضية عن شراء تجهيزات مركز رياضي واستحداث فئة بي_فت ستوديوز.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى الانتشار والتوسع وتقديم كل ما هو جديد لتكون الرائدة في مجال صناعة اللياقة البدنية.
وكشف فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية أن (بي_فت ستوديوز B_FIT Studios) تم تصميمها لتتكامل مع الخدمات مع مراكز بي_فت النسائية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الانتشار والتوسع لعلاماتنا التجارية.
وأوضح الحقباني، أن المركز الجديد يتميز بموقعه الاستراتيجي، وسيتم تطويره وتحديثه بما يتوافق مع هوية الشركة، وسيكون نموذج العمل فيه معتمد بشكل رئيسي على حصص مختلفة بتجربة فريدة من نوعها مدة كل منها ٤٥ دقيقة، بحيث نساهم في تطوير مفهوم صناعة اللياقة البدنية.