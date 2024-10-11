«أرماح الرياضية» تستحوذ على مركز رياضي نسائي وتستحدث فئة بي_فت ستوديوز

وأوضح الحقباني، أن المركز الجديد يتميز بموقعه الاستراتيجي، وسيتم تطويره وتحديثه بما يتوافق مع هوية الشركة، وسيكون نموذج العمل فيه معتمد بشكل رئيسي على حصص مختلفة بتجربة فريدة من نوعها مدة كل منها ٤٥ دقيقة، بحيث نساهم في تطوير مفهوم صناعة اللياقة البدنية.