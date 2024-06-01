القيادة تهنئ رئيس دولة ساموا المستقلة بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس تومالياي فانو فاليتوا سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس دولة ساموا المستقلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة ساموا المستقلة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.