الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يبحث مع سفير تركيا تعزيز التعاون التنموي

يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم خلال أكثر من أربعة عقود لجمهورية تركيا "11" قرضًا تنمويًّا لتمويل "11" مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في مختلف القطاعات الحيوية، بقيمة حوالي "291" مليون دولار؛ للإسهام في دعم نموّ وازدهار البنية التحتية الاجتماعية، ومجالات الطاقة، والنقل، والمواصلات.