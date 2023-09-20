الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية يبحث مع سفير تركيا تعزيز التعاون التنموي

التقى الرئيسُ التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض اليوم؛ سفيرَ جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، والوفد المرافق له.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبلَ تعزيز التعاون التنموي القائم الممتدّ على مدى أكثر من 40 عامًا والمستقبلي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية تركيا.
وثمّن "أولوصوي" جهودَ المملكة على ما قدمته خلال العام الحالي في اتفاقية وديعة في البنك المركزي التركي، بقيمة 5 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم خلال أكثر من أربعة عقود لجمهورية تركيا "11" قرضًا تنمويًّا لتمويل "11" مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في مختلف القطاعات الحيوية، بقيمة حوالي "291" مليون دولار؛ للإسهام في دعم نموّ وازدهار البنية التحتية الاجتماعية، ومجالات الطاقة، والنقل، والمواصلات.