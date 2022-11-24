الحالة الممطرة.. "مدني المدينة المنورة": جاهزون للتعامل مع أي بلاغات

أعلنت فِرَق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، جاهزيتها واستعداداتها الميدانية للتعامل مع أي بلاغات واردة إثر الحالة المناخية الحالية والمتوقعة على محافظات المنطقة، وسرعة الاستجابة لها، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.