"وول ستريت جورنال": السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا في أغسطس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا، تشارك فيها كييف ودول غربية ودول رئيسة من دون روسيا، في أوائل أغسطس المقبل.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في جدة يومَي الخامس والسادس من أغسطس سيضم مسؤولين كباراً مما يصل إلى 30 دولة.
ومن بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة، الهند والبرازيل ومصر وإندونيسيا والمكسيك وتشيلي وزامبيا.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون في أن تؤدي المحادثات، إلى حشد تأييد دولي لبنود سلام تنحاز لأوكرانيا.
ذكرت الصحيفة أن بريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين الذين أكدوا المشاركة في المحادثات، كما أنه من المتوقع حضور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.