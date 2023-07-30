"وول ستريت جورنال": السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا في أغسطس

ذكرت الصحيفة أن بريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين الذين أكدوا المشاركة في المحادثات، كما أنه من المتوقع حضور مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.