أمير عسير يستقبل القنصل الإيطالي ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة أمس القنصل العام لجمهورية إيطاليا الدكتور ليوناردو كوستا.
ورحب الأمير تركي بن طلال في مستهل اللقاء بالقنصل الإيطالي، وجرى تبادل العديد من الأحاديث الودية وعلاقة البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقدّم الدكتور ليوناردو، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من نهضة تنموية في شتى المجالات، وما تتمتع به من طبيعة خلابة وإرث ثقافي متنوع.