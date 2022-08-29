أمير عسير يستقبل القنصل الإيطالي ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وقدّم الدكتور ليوناردو، شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن إعجابه بما شاهده في المنطقة من نهضة تنموية في شتى المجالات، وما تتمتع به من طبيعة خلابة وإرث ثقافي متنوع.