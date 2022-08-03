"الأرصاد": تراجع كميات الأمطار في المصايف والمرتفعات خلال الأيام الـ13 الماضية

وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للرصد لأعلى كميات أمطار سُجلت على مناطق المملكة منذ بداية الحالة المطرية خلال الأسبوعين الماضيين، فقد تصدرت منطقة جازان، حيث سجلت محطة مطار مدينة جيزان 48 ملم.