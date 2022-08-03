"الأرصاد": تراجع كميات الأمطار في المصايف والمرتفعات خلال الأيام الـ13 الماضية

أفاد المركز الوطني للأرصاد أن سواحل منطقتي جازان ونجران وشرورة تصدّرت كميات الأمطار الهاطلة، بينما تراجعت الكميات في المرتفعات والمصايف خلال الأيام الـ13 الماضية.
وبحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة للرصد لأعلى كميات أمطار سُجلت على مناطق المملكة منذ بداية الحالة المطرية خلال الأسبوعين الماضيين، فقد تصدرت منطقة جازان، حيث سجلت محطة مطار مدينة جيزان 48 ملم.
وسجلت محطة نجران 46.2 ملم، فيما سجلت محطة مطار شرورة 33 ملم وسجلت محطة ظهران الجنوب 39.8 ملم و21.4 ملم، بينما سجلت محطة الشفا بالطائف أقل كمية هطول للأمطار خلال الفترة نفسها بلغت 16 ملم.