إمام المسجد النبوي: النميمة صفة دنيئة تثير الفتنة وتفرق الجماعة وتشتّت الكلمة

ودعا إمام المسجد النبوي كل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا, أن لا يصدّقه، لأن النمام فاسق مردود الخبر, وأن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله, وأن يبغضه في الله تعالى, وأن لا يظن في المنقول عنه السوء, لقوله تعالى: "يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وأن لا يحمله ما حكي له عن التجسس والبحث عن تحقيق ذلك, وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمّام عنه فلا يحكي نميمته, داعياً إلى التفكّر في الموت والتوبة إلى الله عم وجل والكف عن النميمة والاعتذار عن من تأذى من نميمته وأن يستغفر له ويدعو له والإحسان إليه.