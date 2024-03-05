"تعليم الرياض": الـ9 صباحًا بداية اليوم الدراسي في رمضان والحصة 35 دقيقة

وتفصيلًا: ينتهي الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ الأحد المقبل 29 شعبان الجاري الموافق 10 مارس 2024م، فيما ستكون بداية الدوام الصيفي مع استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م إلى 4 ذي الحجة 1445هـ الموافق 22 يونيو 2024م؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة "6:15" صباحًا، وتكون الحصة الأولى "6:30" صباحًا.