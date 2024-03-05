"تعليم الرياض": الـ9 صباحًا بداية اليوم الدراسي في رمضان والحصة 35 دقيقة

حدّدت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدايةَ اليوم الدراسي في المدارس لشهر رمضان المبارك عند الساعة 9 صباحًا في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية. فيما ستكون مدة الحصة الدراسية خلال الشهر الفضيل 35 دقيقة، مع تخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر. فيما ستبدأ الدراسة في مدارس التعليم المستمر "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية" من الساعة التاسعة صباحاً، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكلّ مرحلة وكل صف دراسي.
وتفصيلًا: ينتهي الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ الأحد المقبل 29 شعبان الجاري الموافق 10 مارس 2024م، فيما ستكون بداية الدوام الصيفي مع استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م إلى 4 ذي الحجة 1445هـ الموافق 22 يونيو 2024م؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة "6:15" صباحًا، وتكون الحصة الأولى "6:30" صباحًا.
ومن المقرّر، وفق الإدارة، أن تكون بداية الحصة الأولى خلال شهر رمضان المبارك الساعة "9:00" صباحًا من الاثنين المقبل غرة رمضان 1445هـ الموافق 11 مارس 2024م، إلى يوم الخميس 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م.
ويأتي تحديد مواعيد الدوام الصيفي والشتوي وشهر رمضان المبارك في المدارس؛ حرصًا من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، مع التأكيد على أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.