"كنوز السعودية" بوزارة الإعلام تشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي

وتهدف المبادرة من خلال مشاركتها في المهرجان إلى الترويج للمبادرة وأعمالها، وإطلاق شراكات جديدة، وفتح فرص تعاون من شأنها أن تسهم في إنتاج أعمال سعودية وفق أحدث المعايير الدولية، إضافة إلى تكريس حضورها في المهرجانات الدولية، وتسليط الضوء على أنشطة المبادرة، وفتح قنوات تواصل مع الجهات والمنتجين حول العالم.