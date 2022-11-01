الطالبة "شهد" من تعليم صبيا تحصد الميدالية الفضية بمسابقة موهوب 2022م

حصلت الطالبة شهد محمد هروبي بالصف الأول المتوسط بإدارة تعليم صبيا، على الميدالية الفضية في مجال الرياضيات؛ لاجتيازها اختبار موهوب 2022، وذلك بعد إعلان مؤسسة موهبة لنتائج 28 إدارة تعليمية.
وتفصيلًا: بلغ عدد المختبرين 2300، وإجمالي الأوائل ١١١ طالبًا وطالبة، بواقع 14 ميدالية ذهبية، و34 ميدالية فضية، و63 ميدالية برونزية؛ حيث يدخل المجتازون برنامج موهبة للأولومبيادات الدولية.
وهنّأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي الطالبة "شهد" الفائزة في مسابقة موهوب، وأكد أن هذه المسابقة تنمي روح التنافس العلمي، وتسهم في بناء جيل مبدع، وتمنّى للطالبة اجتياز بقية المراحل وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية.
وبارك "المسملي" لمكتب تعليم هروب، وللمدرسة ولأسرة الطالبة؛ لمتابعتهم وتشجيعهم على المشاركة في مسابقة موهوب.
يذكر أن مسابقة موهوب ثمثل إحدى أهم قنوات مؤسسة موهبة التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن الموهوبين لرعايتهم وتحفيزهم؛ تنفيذًا لمبادرة بناء المحتوى المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وهي مسابقة علمية سنوية تنظمها مؤسسة "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم، تستهدف الطلبة من الصف السادس الابتدائي إلى الثالث متوسط، في تخصصات العلوم والرياضات، والكيمياء والفيزياء والأحياء؛ بهدف اكتشاف الطلبة المتميزين لإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.