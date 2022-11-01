الطالبة "شهد" من تعليم صبيا تحصد الميدالية الفضية بمسابقة موهوب 2022م

وهنّأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي الطالبة "شهد" الفائزة في مسابقة موهوب، وأكد أن هذه المسابقة تنمي روح التنافس العلمي، وتسهم في بناء جيل مبدع، وتمنّى للطالبة اجتياز بقية المراحل وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية.