"سبق" تكشف تفاصيل جديدة في قضية الـ10 مليارات التي يطالب بها "رئيس مجموعة مالية" ضد "بنك محلي"

من جهته، أكد المستشار القانوني المحامي نايف بن محمد القرشي أنه مع تطور التقنيات الحديثة، وإدخالها في السلطة القضائية مع نظام "ناجز"، الذي أصبح ركيزة في الترافع وتنفيذ الأحكام القضائية، لكن لذلك إشكاليات تقنية عدة بسبب الضغط الهائل؛ إذ إنها لا تقبل بعض الطلبات التي تقع تحت سلطة القضاء، منها الحكم الصادر لرئيس المجموعة بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك السعودية بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية إلا أنه لم يقبل تنفيذ الحكم القضائي عن طريق نظام ناجز؛ إذ يتعذر قبوله بسبب كثرة الأوراق الثبوتية في طيات القضية.