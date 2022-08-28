أمير تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الدراسي الجديد

وأشاد بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله، ووجه سمو أمير المنطقة، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، بنقل تحياته وتقديره وشكره لكافة العاملين بالقطاع التعليمي بالمنطقة على ما يقومون به من أعمال جليلة في خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.