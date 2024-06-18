"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي": مؤشر جودة الهواء في مكة المكرمة صحي ونقي

وتكون جودة الهواء عند النطاق الأخضر (من 0 - 50) جيدة، وهي الجودة المثالية لأغلب الأشخاص، حيث يمكن الاستمتاع بالأنشطة المعتادة في الهواء الطلق، مما يعكس الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتوفير الأجواء الملائمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.