"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي": مؤشر جودة الهواء في مكة المكرمة صحي ونقي

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن جودة الهواء صحية ونقية في مكة المكرمة.
وقال المركز: مؤشر جودة الهواء صحي ونقي في مكة المكرمة.
ويقدّم مؤشر جودة الهواء معلومات عن نوعية الهواء وكمية الملوثات الأساسية فيه، بحيث يُحسب مؤشر نوعية الهواء وفقًا لتراكيز هذه الملوثات في الهواء.
وتكون جودة الهواء عند النطاق الأخضر (من 0 - 50) جيدة، وهي الجودة المثالية لأغلب الأشخاص، حيث يمكن الاستمتاع بالأنشطة المعتادة في الهواء الطلق، مما يعكس الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتوفير الأجواء الملائمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.