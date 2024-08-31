"مهرجان خراف ثرمداء 1" ينطلق الخميس.. تسويق للمنتجات الزراعية والشعبية وأركان للتراث والألعاب

وتابع: "موسم الخراف هو وقت جني ثمار النخيل حسب نضجها. ويُعتبر وقت خراف النخيل من أهم الأوقات التي ينتظرها المزارعون قديمًا وحديثًا؛ إذ يتميز بوفرة الثمار من شتى الأنواع والأصناف؛ وهو ما يجعل المتسوقين يتسابقون على اختيار أجود الأنواع. وعادة تكون فترة الخراف منتصف يوليو حتى نهاية سبتمبر من كل عام. وتُعتبر عملية الخراف من الموروث الثقافي الشعبي في المملكة العربية السعودية".