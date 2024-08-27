"مسام" ينتزع 837 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة مأرب تمكّن الفريق من نزع لغم واحد مضادّ للأفراد، و3 ألغام مضادة للدبابات، وعبوة ناسفة مبتكرة واحدة في مديرية رغوان، ونزع 50 لغمًا مضادًّا للدبابات، و600 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضادّ للأفراد، و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.