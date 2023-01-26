"التراث" تنظم لقاءً افتراضياً لتسليط الضوء على استراتيجيتها

ويتطرق اللقاء الذي سيقام افتراضياً إلى عددٍ من المحاور، أبرزها التعريف باستراتيجية هيئة التراث، ومستهدفاتها، وتقاطعها مع رؤية المملكة 2030، إل جانب استعراض رؤية ورسالة الاستراتيجية وركائزها الثمانية، فضلاً عن إسهام المجتمع في الحفاظ على التراث الوطني من خلال الإبلاغ عن العثور على مواقع أو قطع أثرية، وحماية مباني التراث الثقافي المملوكة للأفراد والحد من تدهورها، والإبلاغ عن تضرر مواقع التراث الثقافي إما بحالات تحدي أو لعوامل الطبيعة، وكذلك الالتزام بنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولوائحه التنفيذية، والإبلاغ عن الممارسات المخالفة لها.