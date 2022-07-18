مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11555 نقطة

وكانت أسهم شركات: معادن، وسبكيم العالمية، وكيمانول، ومبكو، والمصافي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التأمين العربية، والمتحدة للتأمين، والحمادي، وبوبا العربية، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.93%.