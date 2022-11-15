أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

كما اطّلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار، ووجّه أمير المنطقة بمضاعفة الجهود، وتفعيل الخطط المُعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.