تعزيزًا للسلامة المرورية.. أمانة الطائف تنفذ برنامجًا لتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية

وعملت الأمانة على رفع كفاءة الطرق الحضرية في المدينة للتسهيل على الأهالي والزوار، وزيادة مستوى السلامة المرورية للطرق والتقاطعات والميادين عن طريق توفير أفضل الحلول للاختناقات المرورية، وقطعت الأمانة مع جهات الاختصاص شوطًا طويلًا في مجال تحرير الحركة المرورية، ودعم انسيابية التدفق المروري في الشوارع والطرق، بما يضمن سرعة نقل حركة المركبات من موقع لآخر دون عوائق، وفك الاختناقات المرورية من المواقع ذات الكثافة المرورية العالية، كما هيّأت شبكة الطرق الداخلية بتعزيز جهود الصيانة الدورية ومعالجة الملاحظات أولًا بأول.