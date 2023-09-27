حالياً أخطرها وقد تتشكّل الأعاصير.. "الزعاق" يوضح فترتَي نشاط بحر العرب

حدّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ فترتَي نشاط بحر العرب.
وأضاف الزعاق؛ أن معظم البلدان العربية تقع بين مدارَي السرطان والجدي، وبحر العرب تتعامد عليه الشمس طوال أيام العام، لأنه موزع بين المدارات العالمية الثلاث "الجدي والسرطان وخط الاستواء"، لهذا مياهه تنشط في فترتيْن.
ولفت في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أن بحر العرب ينشط في الفترة الأولى حينما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار السرطان (من 21 أبريل إلى 21 يونيو)، والثانية عندما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار الجدي (من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر)، مشيراً إلى أن أخطر تلك الفترات بين (بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر)، لهذا يتم تجنب الولوج فيه في تلك الفترة لأنها قد تتكوّن أعاصير.
وأضاف الزعاق؛ أن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر في سلطنة عُمان والإمارات واليمن وجنوب السعودية ويؤثر بشكل مباشر في بقية البلدان العربية، وزيادة حموه المولدة للرطوبة مع وجود الرياح الجنوبية الناقلة لها في آخر موسم سهيل من المبشرات الخيرية.