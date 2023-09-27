حالياً أخطرها وقد تتشكّل الأعاصير.. "الزعاق" يوضح فترتَي نشاط بحر العرب

ولفت في فيديو على حسابه في منصة "إكس"، أن بحر العرب ينشط في الفترة الأولى حينما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار السرطان (من 21 أبريل إلى 21 يونيو)، والثانية عندما تتخطى الشمس خط الاستواء نحو مدار الجدي (من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر)، مشيراً إلى أن أخطر تلك الفترات بين (بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر)، لهذا يتم تجنب الولوج فيه في تلك الفترة لأنها قد تتكوّن أعاصير.