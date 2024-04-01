سماء العاصمة ملبدة بالغيوم.. أمطار وأجواء غائمة على الرياض

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من منطقة الرياض تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، تصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.