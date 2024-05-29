"الخطيب": القطاع الخاص شريك مهم في تنفيذ وإنجاح المبادرات والبرامج السياحية

وتأتي هذه الخطوة في سياق بذل وتوحيد الجهود الرامية لإنجاح المبادرات الوطنية بشكل عام، كما تأتي لرفع مستوى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتعظيم المكتسبات، وتحقيق مستهدفات برنامج صيف السعودية الذي انطلق مؤخرًا في 7 وجهات سياحية، ويمتد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ويضم 550 منتجًا سياحيًّا، و150 عرضًا خاصًّا، تم تطويرها بالتعاون بين منظومة السياحة السعودية وشركائها من القطاع السياحي الخاص.