"ارتقاء القانونية".. مبادرة لـ"شؤون الحرمين" ترفع الوعي النسائي بالأنظمة

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الوكالة المساعدة للحوكمة والشؤون القانونية النسائية، عدداً من اللقاءات التي تختص برفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لسير العمل ضمن مُبادرة "ارتقاء القانونية".
شارك في المبادرة نخبة من الخبراء والمختصين بالمجال القانوني بالمملكة، وناقشت العديد من الموضوعات ذات العلاقة، فيما استفاد من حضور اللقاءات ما يقرب من 500 شخص.
وأوضحت الوكيل المساعد للحوكمة والشؤون القانونية النسائية الدكتورة نورة بنت شرف الشريف، أن الوكالة استطاعت أن تُحقق أحد أهم أدوارها في رفع مستوى الوعي القانوني من خلال عقد اللقاءات المُثرية والمميزة التي جرى تقديمها عبر المنصة الافتراضية "زووم"، وحضرها العديد من القيادات والمنسوبين الداعمين لرفع مستوى الوعي القانوني.
وأفادت "الشريف" أن تلك اللقاءات سوف تُترجم إلى تطوير بيئة العمل، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء في خدمة الحرمين وقاصديهما.