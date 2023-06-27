"الالتزام البيئي" يقيس الأداء البيئي لـ ١٨ جهة حكومية وخاصة في الحج

وقال الشريف: الوصول إلى حج أخضر مستدام وصحي بيئيًا، يمر عبر تخطيط متقن ونتائج مؤشرات لقياس الوضع الراهن، وهو ما بدأنا فيه هذا الموسم، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى الجهات المشاركة عبر زيادة محاولات التواصل المعرفي مع المختصين بالجهات المختلفة التي تتماس مع البيئة، لتشكل بذلك وعياً معرفياً يعتمد على الصورة الشاملة للوصول الى بيئة مستدامة خضراء آمنة خاصة في الحج.