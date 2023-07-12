"عصف الريح".. "الزعاق" ينصح بتجنب السفر براً وقت الظهيرة خلال الـ 45 يوماً المقبلة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ يستحسن خلال هذه الأيام، وطوال الـ 45 يوماً المقبلة تجنُّب السفر براً في حال الظهيرة؛ لارتفاع الحرارة، ونهوض رياح السموم المُثيرة للأتربة الزاحفة، والأفضل السفر آخر أو أول النهار.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال هذه الأيام نشاهد عصفاً للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال موسم الصيف والعامة يسمونها موسم الغبرة أو "الغبيرة". ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروقها وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء والعامة يسمونها بموسم "البوارح" وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية.
وتابع الزعاق: إن الرياح الدائمة والناهضة والمثيرة للغبار والأتربة تستمر طوال موسم الصيف، وتكون حارة "رياح سموم" خلال موسمَي "زدحة وجمرة القيظ" ومدتهما 52 يوماً.