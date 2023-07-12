"عصف الريح".. "الزعاق" ينصح بتجنب السفر براً وقت الظهيرة خلال الـ 45 يوماً المقبلة

وأضاف عبر حسابه في تويتر: خلال هذه الأيام نشاهد عصفاً للريح، وهذه الرياح تنقسم إلى قسمين: رياح دائمة على السواحل التهامية واليمن والقرن الإفريقي، وتعمل على إثارة الغبار والأتربة العالقة طوال موسم الصيف والعامة يسمونها موسم الغبرة أو "الغبيرة". ورياح ناهضة مع الشمس تبدأ مع شروقها وتشتد حمأتها في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء والعامة يسمونها بموسم "البوارح" وهي الرياح التي تعمل على إزاحة الرمال الصحراوية.