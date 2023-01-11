محتوى مرئي مُخل وسرقة.. فيديو يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على امرأة بالرياض ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيمٌ من الجنسية النيجيرية، ومواطنان قاما بتوثيق ذلك، ونشره بالمخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.