محتوى مرئي مُخل وسرقة.. فيديو يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على امرأة بالرياض ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة، ومقيمٌ من الجنسية النيجيرية، ومواطنان قاما بتوثيق ذلك، ونشره بالمخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفي جازان، تمّ القبض على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب، كما تمّ القبض على مواطن ومواطنة بحوزتهما 8550 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأةً في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.
ونجحت شرطة مكة المكرّمة في القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم يمني ارتكبوا حوادث جنائية؛ تمثلت في سرقة 17 بطارية شحن تابعة لإحدى شركات الاتصالات.
وفي عسير، تمّ القبض على مواطن بحوزته 120 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً داخل مركبته .