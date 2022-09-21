للعام الثالث على التوالي.. حسام الصالح يُبدع في عمل فني يصور من خلاله رحلة الوطن خلال 92 عامًا

وصاحَبَ الفيديو الذي تصل مدته إلى 1.10 دقيقة، قصيدة شعرية، قال فيها:

المستحيل الصعب لا يمكن يكون.. في هالوطن ما له مكان

من سالف أيام الزمان.. من شيدوا أعلى الحصون

مهم ثبتوا معنى الأمان.. دام الوطن هذا وطنا

بقيادة فيها نتغنى.. بقيادتك يابو فهد

ما خاب من شافك سند.. بأرواحنا وقلوبنا وحنا نقول: يحفظك ربي لهالبلد

للي طموحه للعنان.. إلى السما ينظر عشان

نشوف واقعنا الجميل.. اللي بعيون الآخرين

لو طاولوها بالسنين.. يبقى لهم بالمستحيل

يا موطن الفخر التليد.. يا عز جعله ما يبيد

يا موطني يومك سعيد.. يبقى الأكيد في يومك اللي نرتفع به إنك على العليا وحيد

وقلوبنا تنبض نشيد.. عاشت بلادي للأبد.. عاش الوطن عمر مديد