للعام الثالث على التوالي.. حسام الصالح يُبدع في عمل فني يصور من خلاله رحلة الوطن خلال 92 عامًا

للعام الثالث على التوالي، يقدم المستشار المالي حسام الصالح في مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ92، عملًا وطنيًّا فنيًّا، يوثّق من خلاله مسيرة البلاد ومراحل تطورها في كل المجالات.
وجاء العمل الذي حَظِيَ بإعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو جسّد فيه "الصالح" بالصوت وعبر مجموعة من الصورة التعبيرية، رحلة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وكيف تطورت على مر العصور والأزمان، وصولًا لعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وصاحَبَ الفيديو الذي تصل مدته إلى 1.10 دقيقة، قصيدة شعرية، قال فيها:
المستحيل الصعب لا يمكن يكون.. في هالوطن ما له مكان
من سالف أيام الزمان.. من شيدوا أعلى الحصون
مهم ثبتوا معنى الأمان.. دام الوطن هذا وطنا
بقيادة فيها نتغنى.. بقيادتك يابو فهد
ما خاب من شافك سند.. بأرواحنا وقلوبنا وحنا نقول: يحفظك ربي لهالبلد
للي طموحه للعنان.. إلى السما ينظر عشان
نشوف واقعنا الجميل.. اللي بعيون الآخرين
لو طاولوها بالسنين.. يبقى لهم بالمستحيل
يا موطن الفخر التليد.. يا عز جعله ما يبيد
يا موطني يومك سعيد.. يبقى الأكيد في يومك اللي نرتفع به إنك على العليا وحيد
وقلوبنا تنبض نشيد.. عاشت بلادي للأبد.. عاش الوطن عمر مديد
وبدأ الفيديو بصورة لمجموعة من رجالات المملكة الأبطال أثناء معارك توحيد المملكة، تَبِعها صورة للملك المؤسس -طيب الله ثراه- وهو على فرسه؛ في إشارة إلى الشموخ والعز.. ثم انتقل إلى عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، في إشارة أخرى إلى التحولات الجذرية التي شهدتها البلاد وتطورها في كل المجالات؛ الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، إلى أن أصبحت دولة محورية في المنطقة والعالم.
كما تناول صورة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أكد من خلالها على الطموح الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة والتي لايستطيع أحدا مجاراتها .
ركزت نهاية الفيديو على بعض الصورالتي تناولت مناطق مختلفة للمملكة،وما شهدته من تطور وإزدهار وخدمات تصب جميعها في مصلحة الوطن.